‘Keizer zal zijn voordeel halen uit de impuls die het nieuws over Nouri geeft’

De wedstrijd tussen Ajax en OGC Nice heeft woensdagavond een emotionele lading. Het is de eerste thuiswedstrijd van de Amsterdammers sinds Abdelhak Nouri in het ziekenhuis belandde met ernstige en blijvende hersenschade. Sonny Silooy denkt dat de tragiek rond de middenvelder kan meespelen op het veld.

"Dat hebben de spelers zelf aangegeven. Dat het een extra impuls geeft. Hij zal het niet zo zeggen, maar de trainer (Marcel Keizer, red.) zal daar zijn voordeel uit halen", zegt de voormalig verdediger, die tussen 1980 en 1987 en tussen 1989 en 1996 voor Ajax speelde. Hj won onder meer de UEFA Cup in 1992 en de selectie van dat succesvolle toernooi werd in mei uitgenodigd voor de thuiswedstrijd tegen Olympique Lyon (4-1). Silooy was diep onder de indruk van de ambiance en denkt dat het publiek ook tegen Nice een grote rol kan spelen.

"Het is geen FK Rostov", zegt hij in het Algemeen Dagblad. "Zo'n stadion zonder sfeer in een verre uithoek van Europa. Ze spelen ook echt als Ajax. Tegen Lyon had het wel 9-4 kunnen worden. Dat aanvallende voetbal, dat spreekt aan. Dan krijg je het publiek vanzelf mee. Ik denk dat de supporters nog echt in die flow zitten van het vorige seizoen. Hopelijk kan Ajax daarvan profiteren." Ajax speelde vorige week woensdag met 1-1 gelijk in de Allianz Riviera en heeft daardoor de betere papieren om de laatste Champions League-voorronde te halen.