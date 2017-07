Veerman wil naar Utrecht: ‘Als hij dit laat mislukken, vergeef ik het hem nooit’

Henk Veerman wil zo snel mogelijk naar FC Utrecht verkassen, zeker nu hij een persoonlijk akkoord met de club uit de Domstad heeft. De aanvaller van sc Heerenveen is echter niet blij met de houding die de Friese club, of beter gezegd technisch manager Gerry Hamstra, aanneemt in het onderhandelingsproces met FC Utrecht, dat op zoek is naar een vervanger voor de zwaargeblesseerde Simon Makienok.

FC Utrecht zou een formeel bod van zes ton exclusief bonussen voor Veerman hebben gedaan. Hamstra heeft dat van tafel geveegd en is bovendien naar verluidt slecht bereikbaar. "Ik mis het menselijke aspect", legt Veerman uit in De Telegraaf. "Terwijl ik al tweeënhalf jaar alles geef voor Heerenveen en me altijd netjes heb gedragen. Ook nu wil ik geen vijandigheid creëren. Ik wil gewoon respectvol worden behandeld."

Veerman was eerder dit jaar al persoonlijk akkoord met FC Utrecht, nadat Heerenveen had aangegeven de eenzijdige optie in zijn contract niet te lichten. Een transfervrije overstap in de zomer ging echter niet door, omdat de noorderlingen plots toch een eenzijdige optie besloten te lichten. Hoewel er nu voor Veerman een bedrag moet worden neergeteld, wil Erik ten Hag graag dat de aanvaller naar De Galgenwaard komt.

FC Utrecht schakelt echter door naar Tomas Necid van Bursaspor als de gesprekken over Veerman moeizaam zullen blijven verlopen. "Ik hoop dat er snel een oplossing komt voor dit probleem en dat we er op een menselijke manier kunnen uitkomen. Ik ben bij Heerenveen al tweeënhalf jaar wisselspeler, voel me topfit en FC Utrecht biedt me een uitzonderlijke kans waar veel vertrouwen uitspreekt. Daar wil ik vol voor gaan. Ik zou het Hamstra nooit vergeven als hij dit laat mislukken."

Veerman is de fans van Heerenveen ontzettend dankbaar voor de steun die hij krijgt. Hij wordt gezien als een cultheld die in het Abe Lenstra Stadion weinig kans zal maken op meer speeltijd ten opzichte van de voorgaande seizoenen. "Zij zijn heel belangrijk voor me. Maar ik hoop dat ook zij begrijpen dat ik niet nog een jaar op de reservebank wil doorbrengen. Ik zit in de bloei van m’n leven."