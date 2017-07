Supporters van Ajax houden woensdagavond eerbetoon aan Nouri

De supporters van Ajax houden woensdagavond rondom het weerzien met OGC Nice in de derde voorronde van de Champions League een eerbetoon aan Abdelhak Nouri. Dit gebeurt in samenwerking met de Amsterdamse club, zo meldt De Telegraaf.

Aan de Noord- en Zuidzijde van de ArenA - de Bijlmer/ArenA- en de Strandvlietkant - worden grote doeken met een afbeelding van Nouri gehangen. Op de grote schermen in het stadion wordt een clip van Ajax TV met beelden van de middenvelder getoond. Nouri kampt met ernstige en blijvende hersenschade, nadat hij vorige maand in een oefenduel met Werder Bremen in elkaar zakte vanwege hartritmestoornissen.

Tijdens de warming-up en níét tijdens de wedstrijd houden de supporters van Ajax een sfeeractie, om de spelers van Marcel Keizer tijdens het belangrijke duel niet te veel af te leiden. De verwachting is wel dat er in de 34e minuut wordt geapplaudisseerd voor Nouri, het rugnummer van de middenvelder.