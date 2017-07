Overmars reageert: ‘Daar wil Ajax niet aan meewerken, dat is uit den boze’

Ajax zat lange tijd achter de komst van Braziliaans jeugdinternational Richarlison aan. De Amsterdamse club koos er echter voor om de onderhandelingen met Fluminense te staken, daar de clubs het niet eens konden worden over de financiële voorwaarden. Ajax had een persoonlijk akkoord met Richarlison en bood Fluminense een bedrag van twaalf miljoen euro, maar daar namen de Brazilianen geen genoegen mee.

Watford lijkt de strijd om Richarlison te hebben gewonnen en Ajax blijft zich hoe dan ook op de Zuid-Amerikaanse markt richten. "Het is een lastige markt, omdat veel spelers in handen van grote investeerders zijn. Brazilië is het moeilijkst, omdat ze daar per dag de spelregels veranderen. Maar voor ons is het dan: tot hier en niet verder", doelt de directeur spelersbeleid op het afketsen van de transfer van Richarlison.

De cultuurverschillen kunnen volgens Overmars bij de onderhandelingen een probleem zijn. "Wij werken gewoon anders. In Zuid-Amerika is het heel normaal dat clubs twintig tot dertig procent van de rechten van een speler houden. Daar wil Ajax niet aan meewerken, dat is voor ons uit den boze", zo benadrukt Overmars dinsdag in gesprek met De Telegraaf.

Ajax zal zich in de toekomst meer op de andere Zuid-Amerikaanse landen richten, maar sluit de komst van spelers uit Brazilië zeker niet uit. "Daar komen de beste spelers vandaan en dat weten de clubs ook. Daardoor zijn die talenten ook veel duurder dan in Colombia, waar je een international (Davinson Sánchez, red.) voor 5,5 miljoen euro haalt. In Brazilië heb je het bij een veel minder ervaren speler al gauw over 14 miljoen."

Richarlison, die op alle posities in de voorhoede uit de voeten kan, is op weg naar de Premier League. Watford heeft een bod van 15,5 miljoen euro én een doorverkooppercentage van tien procent goedgekeurd zien worden. De twintigjarige Richarlison speelde tot dusver 38 officiële duels voor Fluminense. Daarin was hij goed voor tien doelpunten en vier assists. Hij kwam daarnaast tien keer uit voor Brazilië Onder-20, waarvoor hij drie keer tot scoren kwam.