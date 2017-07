Ook Paris Saint-Germain denkt aan gewilde Belg: ‘Ja, er was contact’

De belangstelling voor Leander Dendocker neemt zienderogen toe. De middenvelder van Anderlecht werd al nadrukkelijk aan Atlético Madrid en Manchester United gelinkt en nu erkent zijn zaakwaarnemer Christophe Henrotay dat hij contact met Paris Saint-Germain heeft gehad over zijn 22-jarige cliënt. De regerend landskampioen van België wacht de ontwikkelingen af.

"Ja, er was contact", zo erkent Henrotay in gesprek met diverse Franse media. "Maar dat betekent niet automatisch dat Leander naar PSG zal trekken. Daarvoor moet er nog heel veel gebeuren." Na zijn goede prestaties met Anderlecht vorig seizoen in de Europa League en zijn uitstekende interlands voor de Rode Duivels maakt de middenvelder er geen geheim van dat hij graag een stap hogerop zou zetten.

Anderlecht wil de middenvelder echter niet kwijt en vraagt daarom op papier 38 miljoen euro. Dat is volgens Belgische media echter een bedrag om geïnteresseerde clubs af te schrikken. Men gaat ervan uit dat de Brusselaars een bod vanaf 25 miljoen euro zullen accepteren, ook omdat Dendoncker graag hogerop wil.

Dendoncker, een defensieve middenvelder, maakte in het seizoen 2013/14 zijn debuut in de hoofdmacht van Anderlecht. De teller van de Belg staat inmiddels op 126 officiële optredens en 10 treffers, mede dankzij zijn liefst 56 wedstrijden in de afgelopen voetbaljaargang. Het contract van de tweevoudig Belgisch A-international loopt nog tot medio 2021 door.