Obbi Oularé maakte afgelopen vrijdag zijn rentree op de Belgische velden. De aanvaller van Watford speelt dit seizoen op huurbasis voor Antwerp FC en kwam in de seizoensouverture tegen Anderlecht (0-0) bijna zeventig minuten in actie. Na afloop bleek Antwerp-coach Laszlo Böloni de naam van zijn nieuwe spits nog niet helemaal te kennen.

"Hij is nog maar 48 uur hier", verdedigde Böloni zich op dat moment. "We hebben zelfs nog geen tijd gehad om hem te wegen, maar ik heb met mijn eigen ogen gezien dat de weegschaal zal afzien." Oularé, 1 meter 96, reageerde maandag in het voetbalpraatprogramma Extra Time op de uitspraak van zijn trainer. "Ik heb intussen op de weegschaal gestaan: ik weeg momenteel 102 kilo. Daar mag misschien wel een beetje af", was hij eerlijk.

"Bölöni heeft er vanmiddag op training over gesproken met mij. Hij zei dat het naar beneden moet, en daar heeft hij gelijk in. Een kilo of twee mag er zeker af." Na de suggestie dat hij moeite zou hebben met fysieke oefeningen, antwoordde hij: "Ik loop zonder al te veel moeite te doen 19 kilometer per uur." Oularé, 21 jaar, speelde vorig seizoen tijdelijk voor Willem II en kwam in elf Eredivisie-duels tot drie treffers.