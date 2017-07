'Chelsea overweegt droompartner van N'Golo Kanté aan te trekken'

Chelsea heeft interesse in Danny Drinkwater, zo meldt Sky Sports in de nacht van maandag op dinsdag. Volgens de Britse televisiezender is de middenvelder van Leicester City een van de kandidaten om het middenrif van de Londenaren van een nieuwe impuls te voorzien, na het vertrek van Nemanja Matic naar Manchester United.

Alhoewel Chelsea met de komst van Tiemoué Bakayoko van AS Monaco al inspeelde op een eventuele transfer van Matic, wil Antonio Conte naar verluidt nog een middenvelder aantrekken. De manager van de Londenaren informeerde recent naar Portugees international Renato Sanches, die in de laatste oefenduels van Bayern München echter een goede indruk op zijn trainer Carlo Ancelotti heeft achtergelaten en vermoedelijk deze zomer niet uit Beieren zal vertrekken.

Leicester City hoeft Drinkwater niet per se te verkopen en de middenvelder staat ook niet koop, daar hij een jaar geleden een nieuw contract met de landskampioen van 2015/16 heeft ondertekend. De 27-jarige Engels international vormde in het kampioensjaar van the Foxes een belangrijk duo met N'Golo Kanté, die zijn uitstekende optredens beloond zag worden met een miljoenentransfer naar Stamford Bridge.

Drinkwater en Sanches zijn niet de enige kandidaten voor een plek in de selectie van Chelsea. Ook Ross Barkley van Everton en Alex Oxlade-Chamberlain van Arsenal zouden in aanmerking komen. De titelverdediger versterkte zich naast Bakayoko ook met Willy Caballero, Álvaro Morata en Antonio Rüdiger. John Terry, Asmir Begovic, Bertrand Traoré, Nathaniel Chalobah, Christian Atsu, Nathan Aké, Dominic Solanké en Mukhtar Ali verlieten Chelsea definitief, net als Matic.