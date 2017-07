‘Southampton aast op Oranje-international als vervanger van Van Dijk’

Southampton verwacht dat Virgil van Dijk op korte termijn de club gaat verlaten en wanneer dit gebeurt, schakelen the Saints snel door naar Wesley Hoedt van Lazio. De verdediger van de Serie A-club wordt volgens de Daily Mail als de ideale vervanger van Van Dijk gezien.

Volgens het dagblad gaan Southampton en Van Dijk deze week nog om de tafel om de situatie van de Oranje-international te bespreken. De club houdt echter rekening met een vertrek van de verdediger, waardoor er een gat in de defensie ontstaat. Hoedt zou dit moeten opvullen en Southampton bereid momenteel een bod van ruim dertien miljoen euro voor.

De 26-jarige Van Dijk werd twee weken uit de selectie gezet en mocht ook niet mee op trainingskamp naar Frankrijk, nadat hij een formeel transferverzoek indiende. Hij bleef achter in Engeland en werkte aan zijn fitheid. Liverpool is nog altijd zeer geïnteresseerd in Van Dijk en eerder meldde Sky Sports dat een zomers vertrek van Van Dijk naar de Merseyside-club nabij is.

Liverpool was vlak na het einde van vorig seizoen ook al druk bezig om Van Dijk in te lijven, maar werd toen teruggefloten door Southampton. De club zou de speler achter de rug om van the Saints hebben benaderd en dat is niet volgens de regels. Liverpool zou de onderhandelingen over Van Dijk alleen op willen starten als Southampton eventuele aanbiedingen voor de Nederlander ook daadwerkelijk overweegt.