‘Doodzonde, want Hans zou een echte versterking zijn geweest’

De komst van Hans Nunoo Sarpei naar VVV-Venlo is van de baan, zo meldt de club maandagavond via de officiële kanalen. De Limburgse promovendus wilde de achttienjarige middenvelder huren van VfB Stuttgart, maar de deal is afgeketst op de werkvergunning voor de Ghanees.

Sarpei maakte eerder deze maand indruk tijdens een proefperiode en VVV wilde hem daarom graag voor een jaar op huurbasis vastleggen. Dat leek financieel een lastige klus vanwege zijn forse salaris bij Stuttgart. De clubs bereikten uiteindelijk een overeenkomst, maar nu gaat de deal dus niet door. VVV meldt op de eigen clubsite dat het zich nu gaat oriënteren op andere opties om de selectie te versterken.

"We kregen de werkvergunning niet rond", laat algemeen directeur Marco Bogers weten op de clubsite. "Dit is enorm teleurstellend. We hebben alles uit de hoge hoed getoverd om een werkvergunning voor hem te krijgen, maar het is simpelweg niet gelukt. Alle mogelijkheden zijn onderzocht. Doodzonde, want Hans zou een echte versterking zijn geweest."