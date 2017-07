Ancelotti stelt AC Milan en Chelsea teleur: ‘Hij blijft bij Bayern München’

Carlo Ancelotti stelt dat het allesbehalve zeker is dat Renato Sanches Bayern München gaat verlaten. Zowel AC Milan als Chelsea aast op de handtekening van de middenvelder en de Duitse topclub heeft eerder gemeld dat Sanches bij een goed bod kan vertrekken uit Beieren, maar de Italiaanse oefenmeester kijkt nu anders naar de situatie.

Als het aan Ancelotti ligt, blijft Sanches bij der Rekordmeister. De trainer is onder de indruk geraakt van de negentienjarige Portugees tijdens de wedstrijden van Bayern op de International Champions Cup. "Wat betreft Renato, er is geen nieuws", begon Ancelotti op een persconferentie voorafgaand aan de Audi Cup van komende dinsdag en woensdag.

"Hij is het seizoen bij ons begonnen en hij zal bij ons blijven tot aan het einde van de transferwindow op 31 augustus. Hij heeft goed gespeeld in zijn laatste wedstrijden en toonde kwaliteiten die hij eerder niet liet zien", zo steltde een tevreden Ancelotti. Sanches werd in de zomer van vorig jaar voor een bedrag van minimaal 35 miljoen euro door Bayern weggeplukt bij Benfica, maar de middenvelder kende een moeizaam debuutjaar. Het contract van de dertienvoudig international loopt nog vier seizoenen door in de Allianz Arena.