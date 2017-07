‘Ik ben een paar jaar geleden afgestapt van al die geruchten op het internet’

Sergio Padt staat in principe open voor een zomers vertrek bij FC Groningen. De doelman, die recent voor het eerst werd opgeroepen voor het Nederlands elftal en op de bank zat tijdens de EK-kwalificatiewedstrijd tegen Luxemburg, geeft echter aan dat hij alleen van club wil veranderen als alles klopt.

"Als er een beter team komt en het plaatje klopt, dan sta ik daar voor open", aldus de 27-jarige sluitpost in gesprek met FOX Sports."Maar dat is in de voorgaande jaren ook zo geweest. Als er iets moois komt, moet je daarvoor openstaan." Deze zomer werd Padt, vanwege zijn sterke optredens bij de Trots van het Noorden, aan veel clubs gelinkt, waaronder PSV en het Crystal Palace van Frank de Boer.

De doelman, die in 2014 overkwam van AA Gent en 104 competitiewedstrijden heeft gekeept voor Groningen, neemt de geruchten echter niet heel serieus. "Ik ben een paar jaar geleden afgestapt van al die geruchten op het internet. Als ik me druk moet maken om of dat wel of niet waar is, word ik alleen maar gek. Ik wil me nu voorbereiden op een nieuw seizoen, waar dat ook is."