Strafschoppen in Engeland komend seizoen volgens het ABBA-principe

De English Football League (EFL), die over het profvoetbal in Engeland gaat, introduceert dit seizoen een nieuw systeem voor strafschoppen. Dat zal gaan volgens het ABBA-principe: dus eerst ploeg A, dan ploeg B, daarna weer ploeg B en vervolgens ploeg A. Zo gaat het door, totdat er een winnaar is. De EFL introduceert het nieuwe penaltysysteem in de Sky Bet Play-offs, Checkatrade Trophy en Carabao Cup, voorheen de EFL Cup.

Op deze manier wordt de druk gelijk verdeeld, aldus de organisatie. Ook volgens de IFAB, de internationale spelregelcommissie van het voetbal waar ook Marco van Basten aan verbonden is, heeft de ploeg die destrafschoppenreeks begint, in het huidige systeem, te veel voordeel. De eerste test in het bekertoernooi kan al op 8 augustus plaatsvinden. De UEFA heeft reeds enkele tests met het ABBA-principe gedaan.

Shaun Harvey van de EFL is opgetogen over de verandering: "We verwelkomen deze innovatie bij EFL en zijn blij dat EFL een belangrijke rol kan spelen in de ontwikkeling van voetbal. IFAB is van mening dat de huidige wijze van penalty’s nemen oneerlijk is voor de club die als tweede aan de beurt is. We willen allemaal dat wedstrijden op een eerlijke manier verlopen en ik weet zeker dat dit nieuwe systeem een nieuwe conclusie teweeg gaat brengen."