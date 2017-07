Sevilla doet zaken met Fenerbahçe en betaalt dertien miljoen euro

Simon Kjaer verkast van Fenerbahçe naar Sevilla, zo melden de clubs maandag via de officiële kanalen. Bij Sevilla ligt een vierjarig contract klaar voor de 28-jarige Deen, die dinsdagmiddag nog de medische keuring moet ondergaan voordat hij definitief speler is van de Andalusiërs.

Sevilla maakt maandag bekend dat het een principeakkoord heeft bereikt met Fenerbahçe over een transfersom voor Kjaer. Naar verluidt is er dertien miljoen euro gemoeid met de transfer van de 67-voudig Deens international, die nog tot medio 2019 vastlag bij de Turkse topclub. Bij Fenerbahçe kwam Kjaer tot 55 competitiewedstrijden, waarin hij 3 keer scoorde.

Kjaer speelde twee jaar voor de club uit Istanbul, waar hij ploeggenoot was van onder anderen Robin van Persie. Hij kwam in 2015 over van OSC Lille voor een bedrag van ruim 7,6 miljoen euro. Daarvoor kwam de verdediger uit voor FC Midtjylland, Palermo, VfL Wolfsburg en AS Roma.