Richarlison voor 15,5 miljoen op weg naar Engeland: ‘Het is definitief’

Richarlison mag zich spoedig speler van Watford noemen. Fluminense bevestigt dat de aanvaller op weg is naar Engeland, voor een bedrag van 15,5 miljoen euro. De club uit Brazilië heeft bovendien recht op tien procent van de transfersom bij een eventuele verkoop van de jeugdinternational.

Richarlison doet niet mee in de eerstvolgende competitiewedstrijd, uit tegen Sport Recife. "Hij zal niet spelen en niet afreizen. Hij zal het shirt van Fluminense niet meer verdedigen", zo erkent voorzitter Pedro Abad. "Zijn transfer is definitief. We gaan nu kijken naar de laatste details met zijn zaakwaarnemer, wat er zal overblijven voor de club. We weten wat we willen hebben en we wachten nu de definitieve transfer af."

Ajax zat al enige tijd achter de buitenspeler van Fluminense aan en was zelfs al persoonlijk akkoord over een contract voor vijf jaar. Richarlison leek daarmee snel naar Ajax te komen, maar de Amsterdammers en Fluminense braken de moeizame transfergesprekken definitief af. Fluminense nam geen genoegen met de twaalf miljoen euro die de Amsterdammers over hadden voor de jeugdinternational.

Richarlison speelde tot dusver 38 officiële duels voor Fluminense. Daarin was de twintigjarige Braziliaan goed voor tien doelpunten en vier assists. Hij kwam daarnaast tien keer uit voor Brazilië onder-20, waarvoor hij drie keer tot scoren kwam.