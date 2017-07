Bayern verguld met terugkeer van oude bekende: ‘Wie kan dat beter dan Sali?’

Hasan Salihamidzic werd maandagmiddag gepresenteerd als de nieuwe sportief directeur van Bayern München. De oud-middenvelder, die tussen 1998 en 2007 voor de Duitse topclub speelde, volgt Matthias Sammer op, die in de zomer van 2016 wegens gezondheidsredenen zijn taken neerlegde. De club is blij met de komst van de Bosniër.

"Uiteindelijk was kwaliteit doorslaggevend", zegt voorzitter Karl-Heinz Rummenigge op de clubsite. "Met Hasan hebben we iemand die Bayern kent en die hier als professional eerder heeft gewerkt. Hij heeft twee belangrijke mijlpalen meegemaakt: in 1999, op de droevige avond in Barcelona (verloren Champions League-finale tegen Manchester United, red), maar ook twee jaar later in Milaan (gewonnen Champions League-finale tegen Valencia, red.)."

"Hij werk extreem hard en geeft altijd honderd procent", vervolgt de preses van der Rekordmeister. "Hij heeft een fantastisch netwerk. Hij heeft nog geen contract ondertekend, maar gaat tot 2020 tekenen bij Bayern. Hij wordt de link tussen coach en team, coach en club, de scouting en de jeugdacademie. Hij is iemand die heel belangrijk wordt in de toekomst."

Ook president Uli Hoeness is blij met Salihamidzic: "Bayern moet een nieuwe weg zien te vinden en moet niet concurreren met transfers van honderden miljoenen euro’s. We moeten jeugdspelers een kans geven en wie kan dat beter dan Sali. Hij weet alles van Bayern, heeft alle hoogte- en dieptepunten meegemaakt bij de club. We moesten iemand binnenhalen die de spelers, onze vertegenwoordigers en de fans konden vertrouwen."

"Ik wist gelijk dat ik dit wilde doen", zegt Salihamidzic. "Ik heb mijn hele leven al honderd procent gegeven en dat ga ik ook doen in mijn rol als sportief directeur. Ik zal altijd bereikbaar zijn voor de spelers, zeven dagen in de week, 24 uur per dag", zegt de oud-middenvelder over zijn nieuwe functie waar ook Oliver Kahn, Thomas Linke en Mark van Bommel voor in beeld waren.