NAC Breda haalt veertigvoudig A-international naar Nederland

NAC Breda heeft zich per direct versterkt met Karol Mets. De 24-jarige middenvelder uit Estland komt over van het Noorse Viking FK en tekende maandagavond in Breda een contract voor de komende drie seizoenen.

"Met Karol halen wij een veelzijdige speler in huis, die op meerdere posities uit de voeten kan", legt technisch directeur Hans Smulders op de clubsite van NAC uit. "Hij zal zich in eerste instantie richten op de positie van verdedigende middenvelder, maar kan ook op de posities links in de verdediging (links centraal en linksback) uit de voeten. Daarnaast heeft hij al veel ervaring op gedaan, zowel op clubniveau als in het internationale speelveld."

"Het is een speler die in staat is om die ervaring over te brengen naar de rest van de groep. Karol kan zich hier goed verder ontwikkelen en door hem drie jaar te binden creëren we weer meer transferwaarde in de selectie." Mets begon zijn loopbaan bij de club uit zijn geboortestad, JK Tulevik Viljandi. Zijn goede spel leverde hem al snel een transfer op naar de Estse topclub Flora Tallinn, in de hoofdstad van het Baltische land. Voor die club speelde Mets in totaal 133 wedstrijden, waarin hij 10 keer scoorde.

Vanuit Tallinn transfereerde de middenvelder in 2015 naar het Noorse Viking FK uit Stavanger. De afgelopen jaren speelde hij daar in totaal 83 wedstrijden.Naast het clubvoetbal is Mets een vaste waarde in het nationale elftal van Estland. Voor de Sinisärgid kwam hij inmiddels al 40 keer in actie.