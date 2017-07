ADO haalt Noorse Amerikaan van 1 meter 95 als opvolger van Havenaar

Björn Johnsen mag zich de nieuwe spits van ADO Den Haag noemen. De 25-jarige Noors international tekent in Den Haag een contract voor drie seizoenen, zo meldt de club uit de Hofstad maandagavond via de officiële kanalen. De in de Verenigde Staten geboren Johnsen komt over van het Schotse Heart of Midlothian en is de opvolger van Mike Havenaar.

In Schotland speelde Johnsen het afgelopen seizoen 34 wedstrijden voor het eerste elftal en maakte hij daarin zes goals. Door zijn prestaties in Schotland mocht hij op 10 juni debuteren in het Noorse elftal in de WK-kwalificatiewedstrijd tegen Tsjechië. Drie dagen later speelde hij vriendschappelijk tegen Zweden.

Johnsen is met zijn 1 meter 95 een echte centrumspits, die eerder onder contract stond bij clubs in Spanje, Portugal en Bulgarije. "Ik heb veel zin in deze uitdaging. Het betekent veel voor mij om in de Eredivisie te mogen spelen bij ADO Den Haag", zo verzekert hij op de clubsite. "Veel spelers, zoals Lex Immers, zijn hier doorgebroken. Ik wil dit seizoen elke week belangrijk voor het team zijn met goals en assists. Ik heb een positief gevoel over wat we komend jaar kunnen bereiken met ADO Den Haag."