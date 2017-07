Ajax presenteert woensdag nieuwe aanwinst: ‘Hebben mondeling akkoord’

Kostas Lamprou gaat woensdagmiddag zijn handtekening zetten onder een éénjarige verbintenis bij Ajax, zo meldt De Telegraaf maandag. Bij Ajax moet Lamprou de vervanger worden van Norbert Alblas, die zijn pols heeft gebroken.

Alblas is niet de enige geblesseerde doelman bij Ajax; ook Indy Groothuizen (knie) en Mateusz Gorski (schouder) kampen met blessureleed. "We hebben een mondeling akkoord over een verbintenis voor één seizoen", bevestigt Winny Haatrecht, zaakwaarnemer van de Griek, tegenover het dagblad. Bij Excelsior kon Lamprou een contract tekenen als eerste keeper en ook ADO Den Haag was in de markt voor Lamprou, die zijn aflopende verbintenis bij Willem II niet verlengde en zodoende transfervrij was.

Eerder deze zomer zag Ajax tweede doelman Diederik Boer naar PEC Zwolle vertrekken. Als vervanger werd Benjamin van Leer van Roda JC Kerkrade gecontracteerd. Lamprou is overigens geen onbekende bij Ajax, want hij speelde er al in de jeugd. Lamprou wordt in principe de derde doelman van de Amsterdammers, na André Onana en Van Leer.