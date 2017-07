Mourinho opgetogen na miljoenentransfer: ‘Hij is een José Mourinho-speler’

Manchester United is verheugd met het aantrekken van Nemanja Matic, zo laat de club maandagmiddag blijken via de officiële website. De Serviër, die voor naar verluidt minimaal 45 miljoen euro overkomt van Chelsea, heeft voor drie jaar getekend op Old Trafford, met een optie voor nog een seizoen. De middenvelder wordt herenigd met manager José Mourinho, die hij nog kent van hun gezamenlijke periode op Stamford Bridge.

De oefenmeester van the Red Devils spreekt op de clubsite veel bewondering uit voor Matic. "Nemanja is een Manchester United-speler en een José Mourinho-speler", aldus Mourinho. "Hij bezit alles wat we verlangen van een voetballer: loyaliteit, consistentie, ambitie en een teamspeler. Ik wil hem graag bedanken voor zijn wil om bij United aan te sluiten. Zonder deze drang was het onmogelijk hem te halen. Ik weet zeker dat onze spelers en supporters van hem gaan houden. Een warm welkom voor onze nieuwe nummer 31."

Ook Matic laat op de clubsite van zijn nieuwe werkgever weten dat hij verheugd is met de transfer: "Ik ben ontzettend blij dat ik speler ben van Manchester United. Om weer met José Mourinho te werken is een kans die ik niet wilde laten schieten. Ik heb genoten van mijn tijd bij Chelsea en ik wil de club en fans bedanken voor hun steun. Ik kan niet wachten om mijn nieuwe teamgenoten te ontmoeten en om te gaan trainen met hen. Ik kijk ernaar uit om mijn samen met het team nog meer geschiedenis te schrijven voor deze geweldige club."