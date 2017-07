FC Utrecht komt bij oude bekende uit voor vervanging Brama: ‘Heel snel gegaan’

Anouar Kali is officieel speler van FC Utrecht, zo melden het Brabants Dagblad en het Algemeen Dagblad maandagmiddag. Kali stond maandagochtend nog op het trainingsveld van Willem II en in de middaguren onderging hij een medische keuring bij Utrecht. Hij ondertekende daarna naar verluidt een tweejarig contract bij de Domstedelingen.

Willem II ontvangt een vergoedingssom voor de middenvelder, die een nog een jaar doorlopend contract had. Hoe hoog dit bedrag uitvalt, is onduidelijk. "Het is allemaal heel snel gegaan", vertelt Aleksandar Bursac, de zaakwaarnemer van Kali, in gesprek met het Brabants Dagblad. "FC Utrecht wilde snel anticiperen op het vertrek van Wout Brama. Kali kan zich bij de club verbeteren. Hij woont nog in Utrecht."

Kali is een oude bekende van Utrecht: hij speelde er van 2010 tot 2013. De terugkeer van Kali is opmerkelijk te noemen, omdat de 26-jarige middenvelder twee jaar geleden via de achterdeur vertrok. Hij sloeg zijn toenmalige ploeggenoot Kristoffer Peterson een gebroken kaak en werd vervolgens verkocht aan het Qatarese Al-Arabi. Kali staat sinds februari 2016 onder contract bij de Tilburgers.

Utrecht versterkte zich eerder deze zomer al met Sander van de Streek, Cyriel Dessers, Nick Marsman, Chris David, Urby Emanuelson, Simon Makienok, Dario Dumic en Bilal Ould-Chikh. De club hoopt ook Henk Veerman van sc Heerenveen over te nemen. De spits zelf is enthousiast over Utrecht. "Dit is voor mij een geweldige mogelijkheid die langskomt", zei Veerman in gesprek met de Leeuwarder Courant.