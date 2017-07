‘Als ik geen Cristiano Ronaldo had geheten, zat ik hier nu niet’

Cristiano Ronaldo kreeg enige tijd geleden te horen dat hij zich tegenover de Spaanse rechtbank moet verantwoorden omdat hij ervan verdacht wordt voor 14,7 miljoen euro aan belasting te hebben ontdoken en maandag verscheen hij uiteindelijk voor de rechter om zijn verhaal te doen. De Portugees werd achter gesloten deuren anderhalf uur lang verhoord en beweerde dat de hele rechtszaak is opgeklopt vanwege zijn status als topvoetballer.

“Als ik geen Cristiano Ronaldo had geheten, zat ik hier nu niet”, meldde de ster van Real Madrid volgens onder meer AS aan rechter Monica Gómez Ferrer, waarop zij antwoordde: “U vergist zich. Veel anonieme mensen hebben op de plek gezeten waar u nu zit. U bent het onderwerp van een onderzoek naar een vermeende financiële misdaad gebaseerd op het bewijs dat de openbaar aanklager heeft aangedragen en waar ik mijn oordeel op moet baseren.”

Ronaldo hield echter voet bij stuk: “Nee, nee. Dit gebeurt allemaal alleen maar omdat ik Cristiano Ronaldo ben.” De aanvaller heeft volgens de openbaar aanklager een aantal brievenbusfirma’s buiten Spanje gebruikt om zijn inkomsten uit portretrechten te verbergen. De beschuldiging richt zich verder niet op het salaris dat Ronaldo ontvangt van de Koninklijke. De onderzoeksrechter heeft na de sessie van maandag achttien maanden de tijd om te beslissen of er daadwerkelijk een strafzaak zal worden geopend.

De viervoudig Ballon d’Or-winnaar kwam maandagmiddag zelf met een schriftelijke verklaring: “Ik heb nooit geld achtergehouden en het is nooit mijn bedoeling geweest om het betalen van belasting te ontwijken. Ik geef mijn belastingen altijd vrijwillig op omdat ik geloof dat we allemaal onze belastingen moeten betalen. Degenen die mij kennen weten dat ik mijn adviseurs vraag om alles actueel te houden en alles netjes te betalen omdat ik geen problemen wil. De Spaanse schatkist kent de details van mijn inkomsten, die heb ik hen geleverd. Ik heb nooit iets verborgen gehouden. Ik geloof in rechtvaardigheid. Ik zal verder geen officiële verklaringen meer geven over dit onderwerp tot er een vonnis is geveld.”