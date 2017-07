Bosz ziet voormalig toptalent uit diep dal klimmen: ‘Genot om te zien spelen'

Mario Götze en Nuri Sahin leken beiden op een dood spoor te zitten bij Borussia Dortmund, maar de komst van Peter Bosz lijkt het tweetal nieuw perspectief te hebben geboden. De ex-trainer van Ajax gaf beide middenvelders in de voorbereiding op het nieuwe seizoen het nodige vertrouwen en heeft in aanloop naar de seizoensouverture van die Borussen bemoedigende woorden over voor hen.

Dortmund trapt het nieuwe seizoen in Duitsland zaterdagavond af met het duel met Bayern München in het kader van de Supercup. Götze speelde in januari voor het laatst een officiële wedstrijd, maar de spelmaker is inmiddels volledig hersteld van de klachten die hij overhield aan een stofwisselingsziekte. "Als voetballiefhebber is het een genot om hem te zien spelen", vertelt Bosz tegenover Sport Bild over de Duits international. "Hij is een zeer goede speler, maar ik ben zeer voorzichtig met hem."

Ook Sahin lijkt het vertrouwen van zijn coach te genieten. "Hij is een intelligente speler, die op zijn positie moet begrijpen wat er van hem verwacht wordt", vervolgt de oefenmeester. De ex-Feyenoorder zal door de afwezigheid van Julian Weigl, die later aansloot bij de spelersgroep van Dortmund door zijn deelname met Duitsland aan de Confederations Cup, zaterdag vermoedelijk starten tegen Bayern. "Een belangrijke wedstrijd", zo zegt Bosz over de ontmoeting met der Rekordmeister. "Het gaat om een titel en die moet men proberen te winnen."