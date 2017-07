NEC pikt vijfde zomeraanwinst op in Zwolle: ‘Belangrijk dat hij minuten maakt’

NEC heeft zich weten te versterken met Ted van de Pavert. De 25-jarige centrumverdediger wordt voor één seizoen gehuurd van PEC Zwolle, zo bevestigt technisch directeur Gerard Nijkamp van de Eredivisionist maandag tegenover Voetbal International. NEC heeft tevens een optie tot koop weten te bedingen in de huurovereenkomst die het heeft gesloten met PEC.

Van de Pavert staat zodoende twaalf maanden na zijn komst van De Graafschap alweer voor een vertrek uit Zwolle. De geboren Doetinchemmer werd vorig jaar transfervrij opgepikt door PEC, maar belandde na een voortvarende start al vrij snel op een zijspoor. Hij speelde uiteindelijk 23 competitiewedstrijden voor de Zwollenaren.

Van de Pavert had nog een contract tot halverwege 2019 in het MAC³PARK Stadion. Hij is na Guus Joppen, Kevin Jansen, Anas Achahbar en Mart Dijkstra de vijfde zomeraanwinst voor de Jupiler League-club. "Voor Ted is het belangrijk dat hij komend seizoen veel minuten maakt. Dat kan in Nijmegen. Wij kunnen hem op zijn beurt goed in de gaten houden", aldus Nijkamp.