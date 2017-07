Barcelona laat aankoop van 35 miljoen na één jaar gaan

De toekomst van Carl Jenkinson ligt mogelijk in Italië. Naast Hellas Verona zijn ook Cagliari en Sassuolo geïnteresseerd in de verdediger van Arsenal. (Corriere dello Sport)

Aly Cissokho lijkt op weg naar de Turkse Süper Lig. De back van Aston Villa is in beeld bij promovendus Yenl Malatyaspor, dat eerder ook al Nacer Barazite strikte. (Daily Mirror)