‘Gewilde Ibrahimovic kan na blessure ook terugkeren bij oude club’

AC Milan werkt achter de schermen hard aan een terugkeer van Zlatan Ibrahimovic naar San Siro, zo meldt onder meer Tuttosport maandag. De Zweedse aanvaller revalideert momenteel van een zware knieblessure, maar i Rossoneri zouden Ibrahimovic in januari graag de kans willen bieden zijn carrière nieuw leven in te blazen.

De clubloze Ibrahimovic werkt op dit moment bij Manchester United aan zijn herstel en zou na zijn blessure volgens diverse Engelse media ook nog altijd aan de slag kunnen op Old Trafford. De 35-jarige vedette was vorig seizoen goed voor 28 doelpunten in 46 officiële wedstrijden voor the Red Devils en manager José Mourinho liet onlangs al doorschemeren dat Ibrahimovic nog altijd onderdeel uitmaakt van zijn toekomstplannen.

De aanvaller zou nu echter ook kunnen opteren voor een terugkeer naar Milan, waar hij tussen 2010 en 2012 al op de loonlijst stond. Ibrahimovic wist toen in 77 wedstrijden 51 goals te maken, alvorens hij overstapte naar Paris Saint-Germain. Milan versterkte zijn aanvalslinie deze zomer al met André Silva en Fabio Borini.