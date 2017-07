‘Paris Saint-Germain nam nog altijd geen direct contact op met Barcelona’

Terwijl de geruchten over een recordtransfer van Neymar naar Paris Saint-Germain steeds hardnekkiger worden en de Braziliaan volgens de laatste geruchten dinsdag of woensdag officieel wordt gepresenteerd in Parijs, meldt Mundo Deportivo maandag dat les Parisiens zich nog altijd niet officieel in Catalonië hebben gemeld.

De Franse grootmacht is naar verluidt bereid om te voldoen aan de transferclausule van 222 miljoen euro te voldoen en Neymar wordt dinsdag in Qatar verwacht voor zijn medische keuring. Vervolgens krijgt hij daar volgens de laatste berichten driehonderd miljoen euro voor het ambassadeurschap voor het WK van 2022 en kan hij zo zelf zijn contract bij Barça afkopen om een deel van de Financial Fair Play-regels te omzeilen.

Barcelona had eerder deze zomer wel contact met PSG, maar dat ging enkel om het eventuele aantrekken van Marco Verratti. Nadat de Spanjaarden hun interesse echter kenbaar hadden gemaakt, besloten de Parijzenaren om de boot af te houden wat betreft een vertrek van de Italiaanse middenvelder.

PSG heeft overigens grote plannen als het er daadwerkelijk in slaagt om Neymar binnen te halen. Volgens Europe 1 heeft de club toestemming gekregen van het stadsbestuur om als officiële presentatie van de Braziliaanse baltovenaar een parade door de straten van Parijs te organiseren.