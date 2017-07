OGC Nice ziet Balotelli afhaken voor return tegen Ajax

Ajax hoeft woensdagavond in de return tegen OGC Nice in de derde voorronde van de Champions League geen rekening te houden met Mario Balotelli. De Italiaanse spits kampt met een bovenbeenblessure en zal het treffen in Amsterdam daardoor aan zich voorbij moeten laten gaan, zo meldt Nice Matin maandagmiddag

Het afhaken van Balotelli is een hard gelag voor Nice. De aanvaller verzorgde vorige week in de heenwedstrijd het enige doelpunt van de Franse ploeg. Dat was overigens niet voldoende voor de overwinning: door een treffer van Donny van de Beek vlak na de onderbreking hield Ajax toch nog een gelijkspel over aan het duel.

De ontmoeting van woensdag in Johan Cruijff ArenA zal onder leiding van Andre Marriner staan. De Engelsman wordt bijgestaan door assistenten Simon Peter Bennet en Harry Lennard. De 46-jarige scheidsrechter is geen onbekende voor Ajax: de Engelsman had in september vorig jaar de leiding bij het door Ajax met 1-2 gewonnen Europa League-treffen met Panathinaikos in Athene. Daar stuurde hij twee spelers van de Grieken en Hakim Ziyech van het veld af.