Bij Feyenoord vertrokken jeugdtrainer vindt direct onderdak in Eredivisie

ADO Den Haag heeft Edwin de Graaf toegevoegd aan de technische staf. De 37-jarige oud-voetballer gaat vanaf komend seizoen in de Hofstad fungeren als rechterhand van Alfons Groenendijk, zo laat de Eredivisionist maandagmiddag weten via de officiële kanalen.

De Graaf keert zodoende terug op het oude nest. De geboren Hagenaar was in de voetbaljaargang 2005/06 goed voor 3 doelpunten in 23 competitiewedstrijden voor ADO. Hij speelde verder gedurende zijn spelersloopbaan voor RBC Roosendaal, Feyenoord, NAC Breda, het Schotse Hibernian en Excelsior, waar hij in 2013 afzwaaide als profvoetballer.

De Graaf ging daarna als trainer aan de slag in de jeugdopleiding van Feyenoord, waar hij komend seizoen de leiding zou hebben over het elftal voor spelers tot zestien jaar. De Rotterdamse club maakte maandagochtend echter melding van het plotselinge vertrek van de oud-middenvelder, die dus vrijwel onmiddellijk onderdak heeft gevonden.