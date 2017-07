‘Barcelona ziet alternatief van 60 miljoen voor Coutinho bij Arsenal’

Barcelona is deze zomer van plan om hoe dan ook een versterking voor het middenveld in te lijven en Philippe Coutinho is de eerste keus om het team van de Catalanen te komen versterken. Als het echter niet lukt om Liverpool ervan te overtuigen afscheid te nemen van de Braziliaan, heeft de Spaanse grootmacht naar verluidt echter ook al een alternatief op het oog.

Don Balón meldt namelijk dat Barça in dat geval aanklopt bij het Emirates Stadium voor Mesut Özil. De spelmaker van Arsenal beschikt nog over een contract tot volgend jaar en de beleidsbepalers in het Camp Nou menen dat een bedrag van zestig miljoen euro genoeg is om Arsène Wenger ervan te overtuigen afscheid te nemen van de Duits international.

Of de Fransman echter bereid is om Özil deze zomer te laten vertrekken, is nog maar de vraag. Alexis Sánchez lijkt ook op weg naar de uitgang en Wenger liet eerder al weten zich geen zorgen te maken over de sportieve toekomst van the Gunners: “Geen probleem, ik denk dat de situatie ideaal is, omdat het alle spelers verplicht te presteren. Ik verwacht dat het in de toekomst steeds vaker zal voorkomen. Waarom? Omdat de transfersommen zo hoog liggen, zal je zien dat steeds meer spelers het laatste jaar van hun contract ingaan, omdat geen enkele club de gevraagde som nog op tafel wil leggen.”

Als Arsenal inderdaad besluit om Özil voor zestig miljoen euro te laten vertrekken, strijken de Londenaren nog een mooie winst op de middenvelder op. De Duitser werd in 2013 immers voor 47 miljoen euro opgepikt bij Real Madrid, waar hij drie seizoenen onder contract stond. In Engeland won Özil driemaal de FA Cup en één Community Shield.