Langst dienende Chelsea-speler neemt afscheid: ‘Vitesse was interessant’

Matej Delac gaat Chelsea deze zomer verlaten. De doelman staat al sinds 2009 onder contract op Stamford Bridge en is na het vertrek van John Terry de langst dienende speler van de club, maar stond nog geen minuut op het veld voor the Blues. Dat zal ook niet meer gaan gebeuren, want de Kroaat kan geen werkvergunning krijgen in Engeland.

"Ik sta nog een jaar onder contract, maar de kans op een werkvergunning is nul. Daarom zal Chelsea me verkopen", kondigt de 24-jarige sluitpost aan in gesprek met ESPN. Delac zegt er altijd van gedroomd te hebben om in Engeland te spelen. Toen Chelsea in 2010 aanklopte, wist hij al dat het moeilijk zou kunnen worden om een werkvergunning te krijgen. "Maar de situatie was anders. Ik had een goed seizoen gedraaid bij Inter Zapresic en Slaven Bilic haalde me op mijn zeventiende al bij het elftal van Kroatië. Er was dus goede hoop dat ik het benodigde aantal interlands zou kunnen spelen om een werkvergunning te krijgen."

"De realiteit was helaas anders. Ik raakte voor drie maanden geblesseerd, verloor mijn plek bij het nationale elftal en dat was dat", treurt Delac. In het seizoen 2010/11 werd hij voor het eerst verhuurd aan Vitesse. Daarna volgden verhuurperiodes bij liefst acht verschillende clubs. "Ze hadden Piet Velthuizen net laten gaan. Ik kreeg te horen dat er een kans was om voor een plek te vechten, maar er waren problemen met mijn visa. Daardoor sloot ik pas na het begin van het seizoen aan. Eloy Room deed het goed onder de lat en de trainers wilden geen wijzigingen doorvoeren. Ik heb het hele seizoen op de bank doorgebracht, zonder een minuut te spelen."

Toch heeft Delac veel geleerd in Arnhem, vertelt hij. Het was een 'fantastische ervaring' om onder keeperstrainer Raimond van der Gouw te mogen werken. "Hij heeft me enorm geholpen met zijn adviezen over voetbal en het persoonlijke leven. De trainer, Albert Ferrer, hield ervan om balbezit te houden. Het was boeiend om met hem te werken. Het was een goed eerste jaar in het buitenland, maar ik wilde minuten maken."

"Ik heb absoluut nergens spijt van", concludeert Delac. "Ik ben er trots op dat ik deel heb uitgemaakt van zo'n grote club. Zo heb ik het altijd ervaren, ondanks dat ik nooit de kans heb gekregen om voor Chelsea te spelen. Deze club geeft om de spelers die verhuurd zijn. Chelsea hield mijn voortgang continu in de gaten en kwam kijken naar mijn wedstrijden. Vorig seizoen zaten ze zes of zeven keer op de tribune bij wedstrijden van Mouscron." Vorig seizoen kwam de 'eeuwige huurling' tot 23 duels in de Pro League en 5 optredens in de Europa League namens Mouscron.