Aké countert Conte: ‘Ik begrijp het, maar een carrière is van korte duur’

Nathan Aké staat achter zijn keuze om Chelsea te verlaten voor Bournemouth. De verdediger zag in Londen weinig perspectief op speeltijd en liet zich niet overtuigen door Antonio Conte, die recentelijk aangaf dat jonge spelers het geduld niet moeten verliezen en soms slechte adviezen krijgen van hun zaakwaarnemers.

Aké maakte vorige maand voor een geschat bedrag van 22,7 miljoen euro de overstap naar Bournemouth, nadat hij op huurbasis al een goede indruk maakte bij the Cherries. De 22-jarige Hagenaar vond dat hij niet te lang op zijn kans kon wachten bij Chelsea. "Een carrière is kort. Ik ben nu 22 jaar en ik heb ervaring opgedaan met het spelen van wedstrijden. Dat wil je gewoon voortzetten", legt hij uit in de Engelse media.

"Ik begrijp wat Conte zei, maar iedereen weet ook dat Chelsea een grote club is en dat het moeilijk zou worden om terug te keren en meteen te spelen. Ik heb gekozen om naar Bournemouth te gaan om meer wedstrijden te spelen. Dat is belangrijk voor me", vervolgt Aké. "De garantie dat ik hier ga spelen, is er niet. Maar als ik hard werk en goed speel, dan zal ik de kans krijgen. Hopelijk heb ik vanaf de eerste wedstrijd een basisplek."

De tweevoudig international van het Nederlands elftal speelde in de jeugd van VV Wilhelmus en ADO Den Haag, waarna hij in de zomer van 2007 naar Feyenoord vertrok. Het talent wachtte niet op zijn kans in het eerste elftal en verkaste vier seizoenen later naar Chelsea, waarvoor hij tot zeventien wedstrijden in het eerste elftal kwam. Aké werd door de Londenaren overigens ook al verhuurd aan Reading en Watford.