‘Opa van het team’ geeft Leeuwinnen energie: ‘Het is aandoenlijk’

De speelsters van het Nederlands elftal hechten veel waarde aan de aanwezigheid van Foppe de Haan. De assistent-bondscoach treedt tijdens het EK niet veel naar buiten, maar is binnen de groep erg belangrijk. Zaterdag, na de zege op Zweden in de kwartfinale van het toernooi, hield De Haan het niet droog.

"Als hij dan zo emotioneel is na de wedstrijd, dan is dat gewoon aandoenlijk", zegt Vivianne Miedema in De Telegraaf. "Iedereen is superblij dat hij erbij is en waardeert hem héél erg. Ook ik zit af en toe met hem. 'Je speelt gewoon hartstikke goed', vertelt hij me dan. Foppe geeft iedereen zo veel positieve energie."

Miedema noemt De Haan 'een beetje de opa van het team'. Ze vindt het geweldig dat hij Oranje wil helpen. "Hij treedt niet op de voorgrond, maar als hij ziet dat iemand erdoorheen zit of vindt dat het anders moet, dan zal hij altijd zijn mond open doen. Daar halen we zo veel kleine puntjes uit waarvan we nog geen weet hadden. Die man heeft zó veel ervaring, je ziet dat het iedereen helpt." Donderdagavond treedt Oranje in Enschede aan tegen Engeland in de halve finale.