Mourinho: ‘Galatasaray maakt meer kans op mij dan op Marouane’

Marouane Fellaini vertrekt niet naar Galatasaray. Vorige week schreef Fanatik over gesprekken tussen Manchester United en de Turkse grootmacht en dat nieuws werd bevestigd door sportief directeur Cenk Ergün. Volgens José Mourinho is de middenvelder echter onhaalbaar voor Cim Bom.

"Het is voor Galatasaray makkelijker om mij te halen dan Marouane", maakt de oefenmeester duidelijk in de Engelse pers. "Als ze een nieuwe trainer nodig hebben, dan maken ze een kans. Maar Marouane? Vergeet het, hij is te belangrijk voor me." Fellaini begint aan zijn laatste contractjaar op Old Trafford. Met de naderende komst van Nemanja Matic wordt de concurrentie nog heviger, maar een vertrek lijkt dus uitgesloten. De Belg kwam vorig seizoen tot 47 officiële wedstrijden voor Manchester United.

De aankondiging van de komst van Matic wordt spoedig verwacht. Zondag dook op sociale media een foto op van de middenvelder in het shirt van zijn nieuwe club. Mourinho kent de Serviër nog van hun gezamenlijke periode bij Chelsea. The Sun verwacht dat de transfer deze week wordt beklonken. De deal tussen de competitiegenoten wordt naar verluidt vertraagd door Chelsea, omdat de Londenaren bonussen in de deal willen hebben.