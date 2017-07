‘Ik ga PEC niet inruilen voor de tweede divisie, ook niet voor het dubbele loon’

Mustafa Saymak staat nog maar een jaar onder contract bij PEC Zwolle en dus is een zomerse transfer bespreekbaar. Desondanks wil de aanvallende middenvelder niet ten koste van alles vertrekken: Saymak zegt nog niet uitgekeken te zijn in Zwolle en hapt alleen toe als een aansprekende club zich voor hem meldt.

De 24-jarige spelmaker zit al sinds 2011 bij de hoofdmacht van PEC. Hij speelde nog nooit voor een andere club. "Hier is het leuk, relaxed en gezellig. Van andere jongens hoor ik dat het er bij andere clubs echt anders aan toegaat", vertelt hij in De Stentor. "Ik heb dat nog nooit meegemaakt. Je weet dat je niet tot je 40ste of 50ste voetbalt. Ik wil graag een leuke stap maken, andere mensen ontmoeten en andere dingen zien."

Saymak, vorig seizoen goed voor 26 competitieduels, erkent dat er belangstelling is uit Turkije. Daar heeft hij echter al een tijd niets meer van gehoord. De Nederlandse Turk ziet het wel zitten om in de Süper Lig aan de slag te gaan. "Turkije is een groot voetballand, met veel fanatieke supporters. Ik zou wel in mijn vaderland willen spelen. Het moet wel een club zijn die mij aanspreekt. Ik zal PEC niet inruilen voor een club in de tweede divisie daar, ook niet voor een dubbel salaris. Dat is niet mijn stijl."