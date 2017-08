Ajax haalt Lamprou voor één seizoen binnen als derde doelman

Kostas Lamprou is de nieuwe derde keeper van Ajax. De Amsterdammers melden dinsdagmiddag via de officiële kanalen dat de transfervrije Griek een contract voor één seizoen heeft ondertekend. Lamprou zat zonder club, nadat hij weigerde zijn aflopende verbintenis bij Willem II te verlengen.

De komst van de 25-jarige sluitpost is het gevolg van verschillende blessures bij Ajax. Norbert Alblas (gebroken pols), Indy Groothuizen (knie) en Mateusz Gorski (schouder) zitten allemaal in de lappenmand, terwijl de van Dinamo Zagreb overgenomen Dominik Kotarski pas aansluit in februari. Zodoende kon Ajax een nieuwe keeper goed gebruiken, zeker na het vertrek van Diederik Boer naar PEC Zwolle.

De nummer twee van het afgelopen seizoen versterkte zich wel al met Benjamin van Leer. De van Roda JC Kerkrade overgekomen keeper wordt de tweede keus achter André Onana. Lamprou komt onder trainer Marcel Keizer terecht op het derde plan. Hij is na Van Leer en de transfervrij aangetrokken Klaas-Jan Huntelaar de derde zomerse versterking van Ajax.

Lamprou werd als jeugdspeler van het Griekse Atromitos Elpida al eens gescout door Ajax. Hij maakte in 2004 op dertienjarige leeftijd de overstap naar de Amsterdamse jeugdopleiding, maar moest na een jaar vertrekken. In 2006 kwam hij terecht bij rivaal Feyenoord, waarvoor hij tot 2008 in de jeugd speelde en vervolgens veertien keer uitkwam in de Eredivisie. Feyenoord verhuurde Lamprou in het seizoen 2014/15 aan Willem II en die club nam hem een jaar daarna definitief over.