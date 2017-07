Neymar vliegt maandag naar Doha voor keuring

Liverpool lijkt de komst van Naby Keïta definitief uit het hoofd te moeten zetten. Trainer Ralph Hasenhuttl van RB Leipzig zegt dat een transfer onbespreekbaar is. (BBC)

Chelsea mengt zich in de strijd om Renato Sanches. De landskampioen van Engeland is bereid om aan de eisen van Bayern München te voldoen en de Portugese spelmaker te huren. (Daily Express)

Everton vraagt 39 miljoen euro voor Ross Barkley. Bovendien zal de middenvelder zijn salariseisen moeten bijstellen, want de 135.000 euro per week die Barkley weigerde bij Everton, wil Tottenham Hotspur hem niet bieden. (Daily Mirror)