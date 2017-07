Brama: ‘Dit doe ik niet op sportieve of financiële gronden, dat is duidelijk’

Wout Brama heeft zijn droomtransfer naar Central Coast Mariners te pakken. Bij de club van onder meer ex-Eredivisionist Tom Hiariej tekent de middenvelder een tweejarig contract, zo maakte FC Utrecht zondag bekend. Brama had altijd al de droom om ver weg aan de slag te gaan, vertelt hij aan De Telegraaf.

De drievoudig international van Oranje zegt niet op sportieve of financiële gronden de transfer te maken. "Dat is duidelijk. Het niveau in Australië ligt lager dan in de Eredivisie. De reden waarom ik zo graag een keer ver van huis wilde voetballen, is dat ik meer van de wereld wil zien. Ik zie het als een enorme verrijking van mijn leven om twee jaar in Australië te spelen."

Supporters van Utrecht betreuren het feit dat Brama er donderdag niet bij is tegen Lech Poznan, in de returnwedstrijd van de derde Europa League-voorronde. De routinier zegt nog veel te moeten regelen voor zijn emigratie en bovendien bestaat het risico op een blessure. "Eigenlijk was de transfer al net voor de wedstrijd van afgelopen donderdag rond. Maar ik vond dat ik dat duel nog wel moest spelen. Nu is alles erop gericht om zo snel mogelijk naar Australië te gaan."