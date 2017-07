‘Feyenoord wil niet meewerken aan vertrek na nieuws over Van Persie’

De onhaalbaarheid van Robin van Persie bij Feyenoord heeft gevolgen voor Michiel Kramer. Volgens De Telegraaf lijkt de reservespits onder geen beding te mogen verhuizen, nu Giovanni van Bronckhorst een streep heeft moeten zetten door de komst van Van Persie. De trainer houdt Kramer graag bij de selectie als tweede man achter Nicolai Jörgensen.

Kramer geniet volgens de krant belangstelling, maar komt dus voor in de plannen van Van Bronckhorst. Zaterdag loste Kramer zijn concurrent Jörgensen af in het laatste deel van de oefenwedstrijd tegen Real Sociedad. Ruim een week geleden liet Van Bronckhorst nog weten blij te zijn met de wisselspeler. "Hij is de tweede spits. Hij is goed ingevallen, traint goed en ik ben heel tevreden over hem", zei de oefenmeester na de 1-0 nederlaag tegen SC Freiburg.

Hoewel zaakwaarnemer Kees Vos een transfer van Robin van Persie min of meer uitsluit, kan Van Bronckhorst binnenkort wel een andere aanvaller verwelkomen. Steven Berghuis wordt definitief overgenomen van Watford en de officiële mededeling daarover wordt deze week verwacht. Berghuis is volgens De Telegraaf zaterdagavond al inzetbaar in de wedstrijd tegen Vitesse om de Johan Cruijff Schaal.