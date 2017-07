‘81-voudig Oranje-international in gesprek met DC United uit MLS’

Nigel de Jong keert mogelijk terug naar de Major League Soccer. Volgens de Washington Post is de 81-voudig Oranje-international in gesprek met DC United. De verdedigende middenvelder speelde al eerder in de Verenigde Staten. In 2016 kwam hij een halfjaar uit voor LA Galaxy, voordat hij in de zomer van vorig jaar naar Galatasaray vertrok.

Het contract van de 32-jarige De Jong in Istanbul loopt nog een jaar door, maar dat zou hem er niet van weerhouden om terug te keren naar de Verenigde Staten. DC United is op zoek naar twee designated players en De Jong past in het plaatje. Tegenover het genoemde medium wil de club de interesse in De Jong niet bevestigen, maar de laatste weken is er geen geheim van gemaakt dat DC United nog twee spelers wil aantrekken.

DC United wil deze zomer hoe dan ook een grote speler aantrekken. Eerder was de club al bezig met Wayne Rooney, maar de aanvallende middenvelder koos toen, ondanks meerdere gesprekken met de club uit Washington, voor een vertrek naar Everton.