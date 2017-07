Feyenoord-aankoop kent fraai Kuip-debuut: ‘Heel goed opgepakt’

Het debuut van Ridgeciano in De Kuip in het shirt van Feyenoord heeft de goedkeuring mogen wegdragen van het Legioen. Ook trainer Giovanni van Bronckhorst was blij met het optreden van de linksback tegen Real Sociedad (1-0). Waar sommige spelers last hebben van ‘Kuipkoorts’, was daar bij Haps niets van te zien. Met een assist op het enige doelpunt van de wedstrijd had Haps zelfs een groot aandeel in de overwinning op de nummer zeven van LaLiga van vorig seizoen.

“Ik vind dat hij het heel goed heeft opgepakt”, laat Van Bronckhorst optekenen in De Telegraaf. “Ridgeciano kwam heel zeker over. Vooral met zijn aandeel in de goal maakte hij direct een sterke indruk. Hij koos voor een perfect omschakelmoment en heeft die kracht en drang naar voren. Zo belangrijk tegenwoordig. Een goede loopactie van de aanvaller en een goede pass op het juiste moment en je hebt een goal.”

Jean-Paul Boëtius maakte zijn rentree in De Kuip en hoefde geen seconde te wennen. “Hij is een kind van de club en hoeft niet te wennen. Als je nieuw bent is alles nog even anders, dat zag je ook bij Kevin Diks die op rechts wat meer moeite had. Maar op zijn flank deed Sociedad ook veel aan positiewisselingen.”