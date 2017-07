Swart oppert andere positie Van de Beek: ‘Dan is hij het beste’

Ajax haalde geen vervanger in huis na het vertrek van Davy Klaassen naar Everton. Met Donny van de Beek zou de club die namelijk al in huis hebben. De talentvolle Ajacied maakt in de voorbereiding op het nieuwe seizoen een goede indruk op de positie van de ex-aanvoerder van de Amsterdammers. Mister Ajax Sjaak Swart zou Van de Beek graag op een andere positie zien.

Swart denkt dat Van de Beek beter uit de voeten kan op de positie van verdedigende middenvelder, voorlopig ingevuld door Lasse Schöne. “Omdat hij dan nóg meer aan de bal komt. Dan is hij het beste”, zegt Swart tegenover het Algemeen Dagblad. De speelstijl van Van de Beek is vergelijkbaar met die van Klaassen. Beide spelers werken hard en hebben een neusje voor de goal. “Ze weten wat ze willen op jonge leeftijd. Maar Donny is net zo gedreven.”

Swart en Van de Beek hebben een goede band met elkaar. De speler logeert af en toe bij Swart na avondwedstrijden, zodat hij niet helemaal terug hoeft te rijden van Amsterdam naar Nijkerkerveen. “Dan hebben we mooie gesprekken. Over voetbal, maar ook over hoe goed hij zichzelf moet verzorgen. Gesprekken die ik ook had met de jonge Van der Vaart en Sneijder', aldus Swart, die weet dat Van de Beek door een zware periode gaat nu zijn vriend Abdelhak Nouri met ernstige en blijvende hersenschade in het ziekenhuis ligt. “We hebben allemaal tegen hem gezegd dat de knop op één of andere manier om moet. Maar eigenlijk hoef je hem dat niet te vertellen.”