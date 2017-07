Van Persie blijft: ‘Een transfer naar een andere club niet aan de orde’

Robin van Persie keert deze zomer niet terug naar Feyenoord. Het Algemeen Dagblad meldde zondagavond al dat een rentree in De Kuip ver weg is en dat bevestigt zijn zaakwaarnemer Kees Vos in gesprek met De Telegraaf. De topscorer aller tijden van het Nederlands elftal draagt komend seizoen ‘gewoon’ het shirt van Fenerbahçe.

Feyenoord-trainer Giovanni van Bronckhorst maakte er geen geheim van dat hij Van Persie graag aan de selectie zou toevoegen. Volgens Voetbal International zou er zelfs al een persoonlijk akkoord zijn met de spits. Toch komt het vooralsnog niet tot een transfer. “Robin staat dit seizoen nog onder contract bij Fenerbahçe”, aldus Vos “De nieuwe trainer (Aykut Kocaman, red.) is vanaf het begin erg positief over Robin en heeft niet de intentie om hem te laten gaan. Daarom is een transfer naar een andere club niet aan de orde deze periode.”

Nadat Dirk Kuyt na het behaalde kampioenschap stopte met voetballen, was Van Persie de ervaren speler die Van Bronckhorst graag had zien komen. Met zijn komst zou Feyenoord opnieuw mee moeten doen om het kampioenschap en een goed Europees seizoen draaien. Waar Van Bronckhorst zich al verschillende keren uitliet over een terugkeer van Van Persie, hield technisch directeur Martin van Geel zich stil. Volgens het eerder genoemde dagblad blijft Feyenoord de situatie van Van Persie in de gaten houden. “Voor een speler met de klasse van Robin is altijd plek bij Feyenoord”, zei Van Bronckhorst afgelopen weekend nog. “We zullen in de komende weken kijken wat er gebeurt.”