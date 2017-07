‘Vermeer ’claimt‘ plek onder de lat na sterk optreden tegen Sociedad’

Kenneth Vermeer lijkt de strijd om de plek onder de lat bij Feyenoord te hebben gewonnen. Althans, dat schrijft De Telegraaf maandag. Volgens het dagblad heeft de doelman de concurrentiestrijd van Brad Jones gewonnen na een ijzersterk optreden tegen Real Sociedad (1-0 winst). Trainer Giovanni van Bronckhorst hakt op korte termijn een knoop door.

“Vermeer heeft met een ijzersterk optreden in de laatste en zwaarste wedstrijd voor de start van het nieuwe seizoen een zware claim gelegd op de nummer één-positie bij Feyenoord”, schrijft de krant. “De doelman, die vorig jaar door een zware blessure lang was uitgeschakeld, hield tegen de nummer zeven van de Spaanse competitie de nul dankzij een aantal prima reddingen. Zowel voor als na rust maakte hij een sterke indruk en viel hij in de smaak bij de fans van Feyenoord.”

Vermeer raakte in de voorbereiding op vorig seizoen zwaar geblesseerd en raakte vlak voor het einde van de competitie weer fit. Van Bronckhorst liet Jones, die het tot dan toe goed had gedaan, tussen de palen staan. Daar komt komend seizoen mogelijk verandering in. Het genoemde medium benadrukt dat Feyenoord Vermeer in 2014 voor een miljoen euro naar De Kuip haalde en het tot aan zijn blessure uitstekend deed. “Bovendien kan Feyenoord niet voorbijgaan aan het feit dat Vermeer destijds mentaal gezien de moeilijkste en dapperste keuze in zijn loopbaan heeft gemaakt. Hij koos tot woede van Ajax en de aanhang van de Amsterdamse club voor de aartsrivaal en nam alle hoon op de koop toe.”

Jones kreeg na vorig seizoen diverse aanbiedingen, maar koos met een contractverlenging voor een langer verblijf bij Feyenoord. Van Bronckhorst overweegt om de ene keeper in de Eredivisie te laten spelen en de andere in de Champions League. Nog deze week bepaalt de trainer wie eerste doelman wordt. De tweede keus mag niet vertrekken. “Uitgesloten”, aldus de trainer, die blij was met het optreden van Vermeer. “Het is de Vermeer die we kennen. Je ziet als een bal achter de verdediging valt hoe snel hij er uit is. Dat zijn ook zijn kwaliteiten. En een keeper die de nul houdt en een heel goede wedstrijd speelt, is heerlijk.”