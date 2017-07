Juventus wint Italiaanse kraker tegen Roma na strafschoppen

De Italiaanse kraker tussen AS Roma en Juventus op de International Champions Cup is na negentig minuten geëindigd zonder winnaar. Mario Mandzukic bracht de club uit Turijn in de eerste helft nog op voorsprong, een kwartier voor tijd werd de stand gelijkgetrokken door Edin Dzeko. Juventus stapte uiteindelijk als winnaar van het veld, want de Italiaanse kampioen nam de strafschoppen beter.

In het Gillette Stadium in Foxborough stonden de twee ploegen tegenover elkaar in een vriendschappelijk duel, maar echt vriendelijk was het niet. In een felle wedstrijd was het Juve dat op voorsprong kwam. Mandzukic werd de diepte ingestuurd door Alex Sandro, omspeelde doelman Alisson en schoof vanuit een moeilijke hoek de 1-0 tegen de touwen. Even voor rust was Diego Perotti uit op een strafschop, maar hij ging gewillig naar de grond in het strafschopgebied en kreeg geel voor een fopduik.

Vlak na rust was Juventus dicht bij de 2-0. Douglas Costa kwam vanaf de rechterflank naar binnen en haalde uit richting de verre hoek. Alisson wist het schot te keren en ook in de rebound kreeg Juve de bal er niet in. Even daarvoor werd een doelpunt van Paulo Dybala terecht afgekeurd wegens buitenspel. Roma drong aan en kreeg een kwartier voor tijd wat het wilde. Dzeko kreeg een niet te missen kans en schoot van dichtbij raak: 1-1. Vijf minuten voor het einde van de wedstrijd kreeg debutant Federico Bernardeschi een goede kans op de winnende, maar zijn schot kwam terecht in het zijnet.

De strafschoppenserie ging goed van start voor Juventus. Doelman Carlo Pinsoglio keerde de pingel van Marco Tumminello. Bij Juve liet geen enkele speler een penalty onbenut. Het was Douglas Costa die de vijfde en winnende maakte.