‘Fenerbahçe doet Van Persie belofte en zet Feyenoord in wachtkamer’

Feyenoord zou reeds een persoonlijk akkoord hebben bereikt met Robin van Persie over een terugkeer naar De Kuip, maar de transfer van de spits is nog lang geen beklonken zaak. Het Algemeen Dagblad meldt zondagavond dat de komst van Van Persie voorlopig geen serieuze optie is, omdat zijn club Fenerbahçe de topscorer aller tijden van het Nederlands elftal 'gewoon' aan zijn doorlopende contract wil houden.

Van Persie ligt nog tot medio 2018 vast in Istanbul en de Turkse grootmacht heeft er geen problemen mee de 33-jarige aanvaller te behouden. Trainer Aykut Kocaman heeft de ex-speler van onder meer Arsenal en Manchester United een prominente rol in zijn team toegezegd, ondanks het feit dat Van Persie het afgelopen seizoen slechts veertienmaal basisspeler was in de Turkse competitie.

Mocht Fenerbahçe zich de komende weken echter nog gaan roeren op de transfermarkt, dan zou de situatie kunnen veranderen. De Gele Kanaries versterkten zich deze zomer al met onder anderen Mathieu Valbuena en Nabil Dirar, maar in de aanvalsline is de spoeling vooralsnog dun. Het naderende vertrek van verdediger Simon Kjaer naar Sevilla zou de club de financiële mogelijkheden kunnen bieden om de voorste lijn van een kwaliteitsinjectie te voorzien, waardoor een transfer van Van Persie alsnog bespreekbaar zou kunnen worden.