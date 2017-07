Wenger spreekt ondanks dreigende leegloop Arsenal van ‘ideale situatie’

Arsenal dreigt diverse sterspelers binnen twaalf maanden kwijt te raken. De contracten van onder anderen Mesut Özil, Jack Wilshere en Alexis Sánchez lopen medio volgend jaar af in het Emirates Stadium, maar manager Arsène Wenger zegt zich weinig zorgen te maken over de sportieve toekomst van the Gunners.

Naast het drietal beginnen ook Santi Cazorla, Alex Oxlade-Chamberlain, Kieran Gibbs, Per Mertesacker en Mathieu Debuchy aan hun laatste voetbaljaargang in Noord-Londen. "Geen probleem, ik denk dat de situatie ideaal is, omdat het alle spelers verplicht te presteren", tekenen diverse Engelse media zondagavond op uit de mond van Wenger. "Ik verwacht dat het in de toekomst steeds vaker zal voorkomen. Waarom? Omdat de transfersommen zo hoog liggen, zal je zien dat steeds meer spelers het laatste jaar van hun contract ingaan, omdat geen enkele club de gevraagde som nog op tafel wil leggen."

Wenger denkt niet dat de situatie de sportieve prestaties van de spelers negatief zal beïnvloeden. "Als voetballer presteer je tot de laatste dag dat je contract loopt", verzekert hij. "Het maakt niets uit of je contract nog twee of één jaar doorloopt. Je wil spelen en je wil dat goed doen. Denk je nou echt dat die spelers in de kleedkamer zitten en denken 'Oh, mijn contract nog maar één jaar door, vandaag zal ik minder goed spelen'? Waar komt dat idee vandaan? Als voetballer wil je zo goed mogelijk spelen, het heeft niets te maken met de duur van je contract."

De aanhang van Arsenal lijkt met name het vertrek te vrezen van Sánchez, die zijn zinnen zou hebben gezet op een transfer naar Paris Saint-Germain. De Chileen zou zich eigenlijk dit weekeinde weer melden op het trainingsveld, maar hij meldde zich ziek bij Wenger en voedde daarmee de geruchten over een vertrek opnieuw. "Wat kan ik eraan doen?", vraagt de Franse oefenmeester zich hardop af. "Op een dag zal Alexis vertrekken en zal Arsenal verdergaan. We zullen allen ooit vertrekken en Arsenal zal dan hopelijk ook verdergaan."