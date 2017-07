‘We hopen dat Lozano hetzelfde pad als Ronaldo en Romario kan bewandelen’

Bij PSV heeft men hoge verwachtingen van Hirving Lozano. De 22-jarige aanvaller werd vorige maand voor naar verluidt acht miljoen euro overgenomen van CF Pachuca en wordt door technisch directeur Marcel Brands zelfs vergeleken met enkele grootheden uit het verleden van de Eindhovense club.

"We beschouwen Lozano als een van onze belangrijkste aankopen uit Zuid-Amerika", vertelt de beleidsbepaler in gesprek met het Mexicaanse ESPN. Brands wijst naar spelers als Ronaldo en Romario, die aan het einde van de vorige eeuw furore maakte in de Eredivisie. "We hopen dat hij hetzelfde pad kan bewandelen en binnen een paar jaar net als die spelers een plek in de geschiedenis van PSV kan vergaren."

Lozano is uitvoerig gescout door de Eredivisionist, zo blijkt uit de woorden van Brands. "We zochten naar een snelle speler die zowel doelpunten kan maken als assists kan geven", legt hij uit. "Het is een combinatie die lastig te vinden is, maar we hebben hem gevonden in Lozano. We hopen veel plezier aan hem te gaan beleven."