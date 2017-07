Arsenal wint Emirates Cup ondanks nederlaag tegen Sevilla

Arsenal heeft beslag weten te leggen op de Emirates Cup. Het elftal van Arsène Wenger verloor zondag weliswaar van Sevilla, maar doordat eerder dit weekeinde met ruime cijfers (5-2) werd gewonnen van Benfica, mag het zich toch winnaar van zijn eigen toernooi noemen: 1-2. Voor de Engelsen betekende het evenwel een valse generale repetitie voor het duel met Chelsea van volgende week in het kader van de Community Shield.

Nadat de eerste helft in het Emirates Stadium geen doelpunten had opgeleverd, nam Sevilla al vroeg na de onderbreking de leiding. Joaquín Correa wist te ontsnappen aan de buitenspelval van de thuisploeg en gaf Petr Cech voorts van dichtbij het nakijken: 0-1. De bezoekers waren vlak voor rust al dicht bij de openingstreffer geweest nadat Nolito de diepte in was gestuurd, maar hij kon ternauwernood worden gestuit door Laurent Koscielny.

Bij Arsenal begon Alexandre Lacazette naast Danny Welbeck in de punt van de aanval en de recordaankoop van the Gunners wist zijn basisdebuut voor eigen publiek op te luisteren met een doelpunt. Lacazette trok de stand na ruim een uur spelen gelijk na een sterke individuele actie van Alex Oxlade-Chamberlain. De goal van de spits was uiteindelijk echter niet voldoende voor een gelijkspel, doordat Steven N'Zonzi twintig minuten voor tijd de 1-2 voor zijn rekening nam met een fraaie boogbal.