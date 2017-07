Kane reageert op complimenten Conte: ‘Natuurlijk zijn dat mooie woorden’

Harry Kane voelt zich gevleid door de complimenten die hij eerder deze week ontving van Antonio Conte. Laatstgenoemde zei bijzonder gecharmeerd te zijn van de kwaliteiten van de spits van Tottenham Hotspur, maar achtte hem onhaalbaar voor Chelsea. De woorden van Conte zijn hoe dan ook niet aan dovemansoren gericht.

"Voor mij is hij op dit moment een van de beste spitsen ter wereld. Als ik één spits moest kopen, zou dat Harry Kane zijn. Hij is een complete aanvaller. Hij is fysiek sterk, zowel met als zonder bal. Hij vecht, is sterk in de lucht en acrobatisch op beide flanken. Hij is een complete speler. Hij zou op dit moment echter minimaal 135 miljoen euro kosten. Dat geeft aan dat hij een grote spits is", zei de manager van the Blues donderdag over de aanvalsleider van the Spurs.

"Natuurlijk zijn dat mooie woorden", reageert Kane, die afgelopen seizoen goed was voor 35 doelpunten in 38 officiële wedstrijden voor Tottenham, in de Engelse media. "Ik ben op dit moment echter gefocust op mijn eigen ploeg en manager (Mauricio Pochettino, red.). Ik concentreer me op wat ik moet doen en probeer fit aan de start van het nieuwe seizoen te verschijnen."