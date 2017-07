‘Iedereen hoopt dat Alexis blijft, hij is een speler die de ‘x-factor’ heeft’

Het is voorlopig onduidelijk waar de toekomst van Alexis Sánchez ligt. De Chileense aanvaller zou Arsenal nog voor het einde van de transferperiode willen verruilen voor Paris Saint-Germain, maar volgens Per Mertesacker is het the Gunners er alles aan gelegen Sánchez te behouden voor de club.

Sinds zijn komst van Barcelona in 2014 was Sánchez goed voor 53 doelpunten in 103 wedstrijden in de Premier League. "Ik denk dat iedereen hoopt dat hij blijft, want hij is een speler die de x-factor heeft. Hij heeft het afgelopen seizoen enkele geweldige wedstrijden gespeeld en was hij onze topscorer", wordt de Duitse verdediger geciteerd door diverse Engelse media.

Sánchez zou dit weekeinde zijn rentree maken op het trainingsveld, nadat hij langer vrijaf had gekregen vanwege zijn deelname met Chili aan de Confederations Cup deze zomer, maar de spits meldde zich ziek af. "We focussen ons niet te veel op de hele situatie", vervolgt Mertesacker. "Het is een nieuw seizoen. We hebben enkele nieuwe spelers weten te contracteren en we focussen ons op hen."